Muore ragazza dopo una serata a casa con la droga, non l’hanno soccorsa

Muore una giovane ragazza a causa della droga, era a casa con amici e non l’hanno soccorsa

Muore una ragazza nel quartiere di Fornaci, dopo una notte passata all’insegna della droga con amici. Non l’hanno soccorsa e lei non ce l’ha fatta, il fidanzato è indignato e vuole giustizia. La giovane era in compagnia di due amici, uno di 32 anni e l’altra di 24 come la vittima. A quanto pare gli amici hanno soccorso la ragazza troppo tardi ed è tragicamente morta, per loro ora è scattata l’accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso. Oggi si terrà il funerale alle 15.30 a Chiesanuova.

Il fidanzato Michael è distrutto dal dolore ma dice che si sarebbe potuta salvare, non l’hanno aiutata. Il ragazzo parla della fidanzata come di una ragazza fragile con dei problemi a causa di una famiglia difficile in cui era cresciuta. Lui e la nonna di lei erano gli unici spiragli di luce in tunnel buio guidato dalla droga. Il giovane parla anche del fatto che la ragazza stava frequentando un gruppo per uscire dalla droga, ma evidentemente non è bastato a dissuaderla completamente dal farne uso.

Nel corpo aveva un mix di droghe in dosi pesanti

Nel corpo della giovane sono state trovate tracce di quantitativi pesanti di cocaina, eroina, benzodiazepine e chetamina. La causa della morte di Francesca dunque è il mix di queste droghe che non le ha lasciato scampo. La morte è avvenuta nella casa della madre della vittima a Brescia. Sabato notte la giovane ha preso gli stupefacenti e il giorno dopo gli amici si sono accorti che non respirava più, e dopo aver allertato i soccorsi hanno appreso la tragica notizia.

Sul corpo della giovane verrà fatta l‘autopsia per determinare con più chiarezza la causa della morte. Intanto le indagini sono ancora in corso per capire le dinamiche di quella sera e capire se ci sono responsabilità da attribuire ai presenti. Sui social si uniscono tutti i conoscenti al dolore della famiglia e del fidanzato.

