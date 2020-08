Imprese oltre il limite: nuota tra i piraha e fa una scoperta incredibile

Si chiama Jeremy Wade e la sua missione è spingersi oltre i limiti delle paure umane. Nuotando tra i piranha, il biologo ha fatto un’incedibile scoperta.

Si chiama Jeremy Wade e gli appassionati di Discovery Channel lo conoscono molto bene. La sua missione da sempre è spingersi oltre il limite delle paure umane. Il biologo britannico ha all’attivo alcuni record, tutti riguardanti la cattura o l’addomesticamento di particolari specie di pesci (tra queste, anche la cattura del più grande piranha del mondo, di ben 50 kg). Su Discovery Channel lo studioso conduce il programma “River Monsters”, nel quale mostra i risultati delle sue intrepide avventure. La sua ultima impresa riguarda una nuotata in mezzo ai piranha, durante la quale Wade ha fatto una scoperta incredibile.

Nuota tra i piranha, l’incredibile scoperta del biologo

Nell’immaginario collettivo, il piranha è tra i pesci più pericolosi che esistano, noto principalmente per le sue fauci acuminate. Ad accrescere questo mito c’è sicuramente una vastissima letteratura e cinematografia che vede nelle “vasche piene di piranha” l’ostacolo che i temerari eroi dei film d’azione devono superare per affermare il proprio coraggio.

Jeremy Wade ha provato a riprodurre un’impresa del genere e ha lasciato il suo pubblico piacevolmente sorpreso. Immergendosi in una vasca piena di piranha, il biologo ha dimostrato che tali pesci sono pressoché innocui. Certo, non deve essere stata un’esperienza piacevole, ma i pesci, contro ogni aspettativa, hanno nuotato accanto a lui, senza attaccarlo in alcun modo. I piranha, infatti, sono carnivori ma anche molto selettivi e -soprattutto- non attaccano quasi mai se non si sentono minacciati.

Se siete curiosi di saperne di più su questo curioso biologo, trovate tutte le informazioni qui.

