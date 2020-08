Vi ricordate Rubina di Masterchef? Oggi ha 39 anni ed è così – FOTO

Gli appassionati di Masterchef l’hanno conosciuta con la quinta edizione del programma: oggi Rubina Rovini ha 39 anni e una carriera in tv.

L’affezionatissimo pubblico di Masterchef la ricorda molto bene: Rubina Rovini è stata una delle stelle della quinta edizione del programma, talmente talentuosa da essere richiamata per l’edizione All Stars. Nonostante non abbia trionfato nell’edizione che la vedeva favorita, Rubina ne ha fatta di strada, tanto che adesso ha 78mila followers sui social ed una brillante carriera come conduttrice televisiva di programmi di cucina.

Rubina Rovini, dopo Masterchef una carriera in tv

Originaria della Toscana, ma residente in Lombardia per motivi di lavoro, Rubina Rovini è stata in grado di costruirsi una brillante carriera dopo Masterchef. Sulla sua pagina di Instagram si legge che è “Chef Consultant, Food Content Creator e Kitchen Teacher”. Al di là dei titoli spesso convenzionali (soprattutto in contesti “creativi” come lo è la cucina), Rubina lavora oggi come consulente per svariati ristoranti, in Italia e all’estero, ma ha all’attivo soprattutto un’interessante carriera in tv. La chef infatti, conduce un programma che prende il suo nome. “La Versione di Rubi” è in onda su Alice tv e la vede indiscussa protagonista. In aggiunta a questa nuova esperienza sotto i riflettori, Rubina si sta dilettando anche in altre apparizioni televisive, come quella recentissima a “La prova del cuoco”.

Nella vita privata, la chef stellata è appena diventata mamma per la seconda volta. Sul suo profilo di Instagram sono moltissimi gli scatti che la ritraggono durante i mesi della gravidanza. La nuova arrivata si chiama Nina ed è la sorellina minore del piccolo Vittorio, di cinque anni.

