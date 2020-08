Strazio a striscia la notizia: il lutto per la trasmissione

Strazio per la famiglia di Striscia la notizia: sui social è apparso un messaggio tragico per commemorare il padre di Valerio Staffelli

Striscia la notizia è uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana. Il pubblico apprezza i servizi del prodotto satirico che mette a nudo le problematiche e le difficoltà del nostro paese. Non mancano servizi divertenti che raffigurano vip, situazioni sociali e gaffe sportive. Poche ore fa, si è verificato un triste lutto per il noto programma di Canale 5. Valerio Staffelli, uno degli inviati di punta, ha perso il suo caro padre. Sui social sono apparsi messaggi strazianti.

Striscia la notizia, straziante messaggio per la scomparsa del padre di Valerio Staffelli

Lutto per la celebre trasmissione satirica di Canale 5. Valerio Staffelli ha svelato attraverso i suoi canali social la scomparsa del caro padre, Gennaro. L’uomo è deceduto all’età di 82 anni. “Ieri ci ha lasciato il mio babbo, Gennaro Staffelli detto ‘Ciccio’ di origini napoletane classe 1938…”, inizia così il messaggio straziante su Instagram. L’inviato di ‘Striscia’ ha descritto con minuzia di particolari il profilo del padre e lo ha ringraziato per il sostegno ricevuto in questi anni.

Valerio è noto al pubblico per il suo compito di portatore del Tapiro D’oro: l’artefatto viene consegnato ai Vip che fanno qualche errore o che fanno un qualcosa di sbagliato.

