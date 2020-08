Il succo di limone spesso viene consigliato per perdere peso naturalmente. Tra favorevoli e scettici, come reagisce l’organismo.

Numerosi siti internet ogni giorno propongono diete a base di limone. Più precisamente, il succo con le sue proprietà consente a chi ne fa un corretto e quotidiano consumo di perdere alcuni chili. Secondo numerose ricerche, bere 4 volte al giorno succo di limone fa perdere 3 chili in una settimana. L’agrume possiede proprietà depurative, un effetto detox che aiuta l’organismo a ritrovare la propria linea. Rimosso anche ogni possibile gonfiore, soprattutto quello addominale.

Come inserire il succo di limone all’interno della propria routine

Il primo bicchiere di succo va assunto appena svegli, quindi prima della colazione. Lo stomaco vuoto recepirà meglio le proprietà detox del limone. Il secondo bicchiere durante lo spuntino, metà mattina magari intorno alle ore 11:00. Il terzo bicchiere insieme allo spuntino pomeridiano, da accompagnare la bevanda con alimenti leggeri quali ad esempio verdure crude. L’ultimo bicchiere va consumato due ore prima di andare a letto, giusto il tempo di attivare l’organismo e prepararlo per il sonno notturno.

Si consigliano ovviamente agrumi biologici, in quest’ultimo caso è possibile anche consumarne la scorza ricca di vitamina. Per avere una maggiore polpa, prima della spremitura va lavorato sul piano di lavoro, massaggiando l’agrume e renderlo più polposo.

Ovviamente per avere dei bei risultati il limone dev’essere assolutamente fresco; ciò significa che non va lasciato in frigo perchè – come noto – l’acqua contenuta nell’agrume si perde, vanificando le proprietà depurative dello stesso.

