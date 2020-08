Monica Bellucci, lo scatto che manda in delirio i fan – FOTO

Monica Bellucci, la bellissima attrice nota in tutto il mondo, posta su Instagram una foto che fa impazzire i suoi fan.

Sensuale, in un cambio look che la rende ancora più sexy, così si presenta oggi Monica Bellucci, la bellissima attrice conosciuta in tutto il mondo. Capelli lunghezza media che si adagiano sulle spalle e sguardo penetrante arricchito da un ciuffo che accentua i suoi occhi scuri. Una scollatura da femme fatale che fa impazzire i suoi numerosi follower.

In posa per promuovere il brand di lusso di cui l’attrice è testimonial, Cartier. Gioielli bellissimi, una parure composta da collana girocollo e anello, scelti perfettamente per la Bellucci.

Monica Bellucci, una vita sotto i riflettori

L’attrice vanta un curriculum internazionale degno di nota, una carriera trentennale. La sua prima esperienza come attrice risale infatti al 1990 in una miniserie televisiva dal titolo Vita coi figli, insieme al grandissimo Giancarlo Giannini.

Prima della recitazione, Monica Bellucci era una modella. Stesso destino per la figlia Deva Cassell, attualmente testimonial di Dolce & Gabbana.

