Can Yaman sguardo intenso e sorriso mozzafiato: record di likes – FOTO

Can Yaman sguardo intenso e sorriso mozzafiato: record di likes. L’attore della serie tv turca ha fatto impazzire tutti con gli ultimi scatti su Instagram

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Protagonista di Daydreamer, con il suo fascino da bello e impossibile sta facendo impazzire veramente tutti negli ultimi anni. Su Instagram ha tantissimi followers che lo seguono ogni giorno e che gli lasciano tantissimi commenti sotto le foto che pubblica frequentemente sui social.

LEGGI ANCHE -> Antonella Mosetti, dècollète mozzafiato sotto il sole scatenato: che panorama! – VIDEO

Can Yaman ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto su Instagram

Can è un attore di 30 anni ed in carriera, ma avreste mai creduto di vederlo in uno studio da avvocato? Infatti era proprio questo che faceva l’attore prima di intraprendere questa carriera. Sia a scuola che all’università aveva il massimo dei voti, si è laureato in giurisprudenza e da lì ha intrapreso una carriera da avvocato. Dopo poco tempo, però, ha realizzato che non voleva davvero passare la vita dietro a quella scrivania, così ha messo in rischio tutto e ha deciso di cominciare a fare i provini per fare l’attore. E bisogna dire che gli è andata decisamente bene.

LEGGI ANCHE -> Agus Gandolfo, outfit bianco e nero da capogiro: manca il reggiseno – FOTO

Ad oggi è uno degli attori più amati di sempre: sui social è seguitissimo ma anche nella vita reale. Durante la scorsa estate è stato in vacanza qui in Italia ed è stato assalito dai suoi fans. Lui, gentilissimo, ha fatto le foto con tutti e ha ringraziato il nostro Paese per l’affetto che gli è stato riservato.