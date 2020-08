Agus Gandolfo, outfit bianco e nero da capogiro: manca il reggiseno – FOTO

Ancora un salto, da far girare la testa a Lautaro e a tutti i fan di Agus Gandolfo: outfit mozzafiato e curve pericolose in vista

Si festeggia ancora dalle parti di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, in vacanza in Sardegna, dove non smettono mai di stupire.

Parole che suonano come miele al fiore, per Agus Gandolfo, sempre rinvigorita ogni giorno che passa. La modella di Mendoza sta dando spettacolo puro tra le meraviglie naturali dell’Isola, protagonista della ripresa psicofisica del fidanzato interista, deluso da un punto di vista calcistico, Lautaro Martinez.

L’attaccante nerazzurro non ha brillato nella finale che ha portato il Siviglia ad alzare il suo sesto trofeo europeo della storia. Una bestia nera per chiunque la incontri in finale di Europa League, ben 4 negli ultimi sei anni.

La consolazione tra le braccia della supermodella sudamericana è stata fondamentale per Lautaro che al termine delle sue rilassate vacanze può tornare alla base nerazzurra con ben altro umore.

