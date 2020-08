Esce il documentario di Fancesco Totti, nelle sale da ottobre

“Mi chiamo Francesco Totti” è il titolo del documentario sulla vita e carriera dell’ex capitano della Roma, nelle sale da ottobre

Totti annuncia sul suo profilo Instagram l’uscita del suo documentario con la regia di Alex Infascelli. Il film sarà presentato alla Festa del cinema di Roma e sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 19 ottobre. L’ex calciatore si dice emozionato e impaziente di veder realizzato questo progetto a cui tiene moltissimo. Spera anche che chi lo guarderà, potrà commuoversi vedendo come è arrivato dove è ora il grande Francesco Totti. I fan sono già in delirio per l’uscita del film. C’è chi commenta sotto al post Instagram “Sono 30 anni che ci emozioni”. Totti è uno dei calciatori italiani più amati del secolo e i suoi fan non si dimenticano mai di farglielo presente.

Cosa vedremo nel documentario dell’ex capitano della Roma

Il documentario su Francesco Totti, ripercorre la carriera del campione. Il film è tratto dal libro scritto dallo stesso Totti, “Un Capitano” scritto in collaborazione con Paolo Condò. I produttori del film sono Lorenzo Mieli e Mario Gianani, con The Apartment e Wildside appartenenti al gruppo Fremantle. Virginia Valsecchi con Capri Entertainment e Vision Distribution, poi anche Rai Cinema, Sky e Amazon Prime video.

Non finiscono qui le sorprese però, infatti nel 2021 su Sky sarà disponibile la serie di 6 puntate sempre sulla vita del capitano, con la regia di Luca Ribuoli. La serie è sempre tratta dal libro e vuole ampliare ancora di più il racconto che vedremo nel documentario a ottobre. Nel ruolo di Francesco Totti vedremo l’attore Pietro Castellitto e Greta Scarano interpreterà Ilary Blasi, probabilmente ci sarà anche Gianmarco Tognazzi nel ruolo di Luciano Spalletti.

La curiosità è tanto per il documentario e in molti non vedono l’ora di poter vedere il loro idolo sul grande schermo. Intanto nell’attesa per chi non avesse letto il libro potrebbe essere l’occasione di farlo, così da ingannare il tempo durante l’attesa ed arrivare preparati all’evento.

