Ilary Blasi, la sua luce illumina i suoi follower – FOTO

Ilary Blasi sembra aver trovato un po’ di tranquillità dopo il caos dei giorni scorsi. La sua luce illumina i suoi fan che la adorano

L’abbiamo vista e sentita molto arrabbiata in questi giorni scorsi, la copertina di Gente con il lato B della figlia non è piaciuta a Ilary Blasi che non ha perso tempo a commentare la scelta della direttrice Monica Mosca e a prendere provvedimenti al riguardo. Ora, a distanza di giorni, la pupona e l’ex calciatore Francesco Totti, sembrano essersi lasciati questo brutto episodio alle spalle.

Ilary Blasi, la sua bellezza illumina i fan