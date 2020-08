Flavio Briatore dimesso, passerà la quarantena a casa della Santanchè

Flavio Briatore sarà presto dimesso dal San Raffaele a Milano, ma dovrà trattenersi a Milano a casa di Daniela Santanchè

Briatore sarà presto dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, però dovrà trattenersi a Milano a causa delle misure di sicurezza contro il coronavirus. L’imprenditore trascorrerà la quarantena a casa della senatrice Daniela Santanchè, ovviamente i due manterranno le distanze. La quarantena la trascorrerà da lei perché è una storia amica e socia dell’imprenditore.

Le condizioni generali di Briatore sono stabili, sta bene ed è operativo anche dall’ospedale. L’imprenditore ha rilasciato un intervista dichiarando di stare bene e di non essere affatto intubato o con l’ossigeno a disposizione, i parametri sono tutti in linea e si sente bene, tanto che ha anche lavorato. Ha avuto paura per il figlio Falco di 10 anni dal momento che hanno trascorso molto tempo insieme poteva risultare positivo. Fortunatamente invece il test è negativo e il papà è sollevato.

I contagi del Billionaire a Porto Cervo

L’imprenditore commenta anche i contagi avvenuti all’interno del suo locale, il Billionaire di Porto Cervo. Oltre 50 persone erano risultate positive al tampone. Lui si giustifica dicendo che nel suo locale hanno sempre rispettato le regole anticovid, ma non si possono controllare 100 persone in uno spazio ridotto.

Durante le serate in discoteca le persone si abbracciano e parlano faccia a faccia è normale, poi complice l’alcol che incide sul livello di lucidità le persone si dimenticano che c’è il covid. Troppi sono i fattori da controllare per evitare il contagio all’interno di locali chiusi questo è vero. Per quanto riguarda la positività di Briatore, potrebbe essere attribuibile a diverse situazioni.

Ad esempio qualche giorno prima dell’annuncio della sua positività al tampone, Briatore è apparso accanto a Silvio Berlusconi. Inoltre Sinisa Mihajlovic pare essere passato dal locale dell’imprenditore e lui stesso era risultato positivo al covid giorni prima.

