Francesco Emilio Borrelli aggredito di fronte al San Giovanni Bosco VIDEO

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano e giornalista, ha subito un’aggressione in strada da parte di alcune persone. Un video, pubblicato dal suo staff su Facebook, mostra cosa è accaduto. Allo stesso tempo il suo staff scrive. “Pubblichiamo noi queste immagini poiché, in questo momento, Francesco è al pronto soccorso. È stato brutalmente aggredito al San Giovanni Bosco, un’aggressione senza precedenti. Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni“.

In passato Borrelli è stato bersaglio di insulti e minacce per le sue battaglie, come quella contro i parcheggiatori abusivi a Napoli. Purtroppo questa volta un gruppo di persone è passato alle vie di fatto aggredendo fisicamente davanti all’ospedale San Giovanni Bosco sia lui che chi stava riprendendo la scena in diretta.

Francesco Emilio Borrelli, VIDEO dell’aggressione davanti all’ospedale San Giovanni Bosco