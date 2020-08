Chiara Ferragni, tornata a Milano il lato A è power, fan in delirio – FOTO

Chiara Ferragni esagerata: decolleté bombastico come non mai. Forme aumentate e selfie allo specchio che ammalia

Visualizza questo post su Instagram Back to Milan in our new office 💚 @theblondesalad Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 28 Ago 2020 alle ore 12:59 PDT

Sono finite le vacanze per Chiara Ferragni e suo marito Fedez. I due hanno detto addio alla Sardegna dove sono rimasti per gran parte di questa estate 2020 e sono tornai alla base. Il rientro a Milano, la città dove vivono e lavorano, non è stato facile dopo settimane di relax e divertimento attorniati dalla famiglia, e ovviamente dal loro piccolo Leone.

L’influencer più famosa al mondo appena atterrata è corsa subito nel suo nuovo ufficio e da lì ha lanciato il suo primo selfie milanese. “Back to Milan in our new office 💚 @theblondesalad” ha scritto la moglie di Fedez in un completo verde mela, giacca e minigonna inguinale e top nero attillatissimo. Perfetta come sempre, con i suoi lunghi capelli biondi e mossi e un trucco ineccepibile Chiara ha voluto fare un primissimo sopralluogo in quello che è il suo nuovo e rivisitato studio.

Troppa emozione per attendere a lunedì e così anche in notturna è corsa in quello che sarà il suo nuovo angolo lavorativo in quel di Milano. Una marea di commenti di apprezzamento per la sua bellezza e un numero spropositato di like, quasi 550 mila. Ma molti sono stati gli utenti che hanno riscontrato qualcosa di diverso ed eccentrico nell’influencer e lei non ci ha pensato due volte a rispondere.

Chiara Ferragni, top nero attillato e decolleté mai visto