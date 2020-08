Jasmine Carrisi, primo piano al naturale: bellissima

Jasmine Carrisi ha condiviso una foto dove il suo bellissimo viso è in primissimo piano: non ha un filo di trucco ma è stupenda lo stesso

Visualizza questo post su Instagram 🍒 @wonderlandcapri Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 23 Ago 2020 alle ore 12:02 PDT

Jasmine Carrisi ha postato una foto poche ore fa in cui appare in primo piano senza un filo di trucco con la mano sulla bocca in una sensuale posa e i suoi occhioni verdi che hanno ricevuto tantissimi like, oltre i 2 mila e 800. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è ancora in vacanza attendendo di entrare all’università. Uno scatto degli ultimi giorni ha fatto molto incuriosire i suoi follower. Durante il suo soggiorno estivo Jasmine è stata fotografata insieme al cantante Biondo, ex allievo di ‘Amici‘ di Maria De Filippi. La ragazza di appena 19 anni ha seguito le orme di suo padre anche avendo uno stile completamente diverso. Mentre Al Bano infatti si dedica alla musica leggera, lei si è orientata per il rap e il nuovo stile in voga negli ultimi tempi, il trap. In molte occasioni la cantante di ‘Ego‘ (il suo primo singolo uscito nel mese di giugno) ha dichiarato di volere intraprendere la carriera musicale ma frequentando anche allo stesso tempo i corsi all’università.

La foto “acqua e sapone” di Jasmine Carrisi