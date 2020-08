Luis Enrique ricorda la figlia Xana ad un anno dalla scomparsa

Luis Enrique ricorda la figlia Xana scomparsa prematuramente lo scorso 29 agosto a soli 9 anni a causa del cancro che l’aveva colpita.

E’ passato già un anno dalla scomparsa prematura di Xana, la piccola di 9 anni figlia dell’allenatore spagnolo Luis Enrique. Quel 29 agosto 2019 la notizia fece il giro del mondo e scatenò a tutti una profonda tristezza.

L’ex allenatore della Roma, su Twitter ha pubblicato poche ore fa un messaggio per la figlia: una stella e due cuori azzurri. Semplice ma d’effetto; numerosi i messaggi di risposta per ricordare insieme il primo anniversario della scomparsa della bambina, condividendo foto della piccola Xana in ricordo dei momenti lieti trascorsi insieme a suo papà.

Luis Enrique alla guida della Nazionale Spagnola

Luis Enrique adesso è impegnato con la Nazionale Spagnola, settimana scorsa infatti hanno ripreso gli allenamenti. La squadra è scesa in campo dopo 9 mesi di stop. Il C.T. aveva annunciato i convocati alla Nazionale in maniera alquanto curiosa: nello spogliatoio aveva messo a disposizione di ogni calciatore una mascherina per allenarsi in sicurezza. La mascherina personalizzata riportava il nome di ogni calciatore convocato. Il video, postato su Twitter dalla pagina ufficiale della Nazionale – Selección Española de Fútbol – è stato un modo alternativo per designare i convocati.

⚠️ OFICIAL | ¡Estos son los convocados por @LUISENRIQUE21 para los partidos de la UEFA Nations League ante Alemania y Ucrania! 😷 Las mascarillas ya están preparadas y el vestuario listo para recibir a los 24 elegidos.#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/A4hu4K2NC3 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 20, 2020

Un video che aveva altresì lo scopo di sensibilizzare l’intero paese ad usare la mascherina, considerando soprattutto l’impennata di contagi avuta in questo periodo in Spagna, particolare attenzione alle mete turistiche. Prevenzione che sta a cuore dello stesso Luis Enrique che si mostra sempre munito di mascherina dando per primo l’esempio alla sua squadra ed a tutti i tifosi spagnoli.

