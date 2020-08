Ha vinto Miss Italia 2005, che fa e come è diventata

Miss Italia 2005, Chiara Masciotta è stata incoronata reginetta di bellezza da Bruce Willis. Oggi è una donna meravigliosa

Edelfa Chiara Masciotta, classe 1984, è stata eletta Miss Italia 2005 dall’attore Bruce Willis in veste di presidente di giuria e da Miss Italia 2004 Cristina Chiabotto. Per due anni consecutivi due piemontesi sono diventate reginette di bellezza. All’epoca Chiara aveva solo 21 anni, oggi è una donna stupenda, conosciuta dal pubblico italiano per il suo lavoro di attrice, modella e showgirl. Curiosi di saperne di più?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ha vinto Miss Italia 2004, che fa e come è diventata

Chiara Masciotta, Miss Italia 2005