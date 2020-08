La splendida Guendalina Tavassi è più pericolosa della nitroglicerina. Una vera e propria bomba di bellezza e di sensualità. Che scatti sensazionali.

Visualizza questo post su Instagram 𝑳𝒂𝒔𝒕 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕🌙 Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 29 Ago 2020 alle ore 1:08 PDT

Se non è stupefacente poco ci manca: Guendalina Tavassi fa girare la testa a tutti, in costume così come in abito da sera. La 34enne showgirl originaria di Roma è attualmente in vacanza in Sardegna. Come molti altri vip anche lei ha scelto questa splendida regione, che sta purtroppo pagando lo scotto per il comportamento scriteriato di tanti irresponsabili (tra cui anche alcuni volti noti, n.d.r.).

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso | si spoglia di tutto e si veste di sensualità | FOTO

Lei però se n’è stata bene alla larga dalla movida selvaggia che ha contraddistinto la Costa Smeralda. In compagnia del marito Umberto D’Aponte e dei loro bellissimi bambini, Chloe e Salvatore. Lei però è mamma anche di Gaia, avuta nel 2001 da Remo Nicolini. Con quest’ultima c’è stato qualche problema, come sollevato proprio dalla ragazza nei mesi scorsi a mezzo social. Sta a loro appianare le eventuali divergenze. Di Guendalna possiamo dire che da tempo si è affermata in qualità di influencer e che non di rado capita di vederla all’interno di programmi di successo.

LEGGI ANCHE –> Belen e Cecilia Rodriguez | vacanze da single nella super villa a Capri

Guendalina Tavassi, pericolosamente bella