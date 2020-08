Proseguono le vacanze di Caterina Balivo, che approfitta della giornata per prepararsi a fare incetta di qualcosa di terribilmente buono. Lei ci dice tutto.

Le lunghe vacanze di Caterina Balivo e famiglia vanno avanti. La bella e brava conduttrice televisiva si trova attualmente all’Argentario, in Maremma, dopo avere visitato gli arcipelaghi della Sicilia causa matrimonio della sorella.

Qualunque sia il luogo che fa da teatro alla villeggiatura della 40enne napoletana, si tratta comunque di un posto favoloso. E non solo per il sole ed il mare, ma anche per le bontà che la campagna ha da offrire. Complice una giornata in cui le condizioni metereologiche mal si sposano con l’andare in spiaggia, la bella Caterina si prepara ad andare a fare scorta di more. L’ideale poi per potere fare una bella scorpacciata nelle colazioni e nelle merende dei prossimi giorni.

Caterina Balivo, ogni suo post è una piacevole avventura

Le cose tra lei ed il marito Guido Maria Brera vanno sempre alla grande. E da quest’anno per la Balivo ci sarà anche molto più tempo da dedicare alla famiglia. Lui ed i loro figli Guido Alberto e Cora potranno vedere Caterina molto di più, dal momento che il nome della Balivo non compare all’interno dei palinsesti televisivi Rai per la stagione 2020/2021.

