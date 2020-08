Quanto è bella Chiara Nasti? Tantissimo. I suoi scatti più recenti pubblicati su Instagram ci consentono di poterla ammirare al massimo del suo splendore.

Da molto tempo ormai Chiara Nasti dà consigli di bellezza a tante ragazze che sognano di diventare come lei. E la 22enne originaria di Napoli continua a stegare in tnati con la sua avvenenza. Una bellezza sempre al massimo del fulgore e che riesce a sorprendere ogni volta di più.

Eccola posare per uno shooting fotografico a scopi commerciali, ma non solo. La possiamo vedere anche in qualche scatto durante alcuni momenti di relax. La bionda modella è semplicemente irresistibile. Irradia bellezza come il sole fa con i raggi. Ed i suoi ammiratori continuano a desiderarla. Il tutto nonostante qualche scivolone. Come quella volta in cui dichiarò di non avere bevuto acqua da due anni. “Preferisco il cocco e la Coca Cola”, disse lei. Ma a lei le si perdona tutto.

Chiara Nasti, semplicemente bellissima