Cristina Marino, ‘buongiorno’ spregiudicato in intimo – FOTO

Cristina Marino fa impazzire i suoi fan su Instagram con una foto in intimo, l’attrice in splendida forma non passa inosservata

L’abbiamo conosciuta giovanissima sul set di ‘Amore 14’, il film tratto dal romanzo di Federico Moccia. E’ stata dunque apprezzata protagonista anche di ‘Natale ai Caraibi’ e di ‘Non uccidere’. Oggi, a 29 anni, conferma una bellezza davvero con pochi eguali. La compagna di Luca Argentero, in questa estate, ha regalato ai followers su Instagram diversi scatti piuttosto accattivanti. Tiene il suo profilo costantemente aggiornato e del resto sta diventando piuttosto famosa sul web anche come influencer. Fascino e sensualità non le mancano e ha sfoderato tutte le sue doti, in mise da mare ed estremamente provocanti.

Cristina Marino, in intimo è super sexy