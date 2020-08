L’attore francese Gerard Depardieu è stato fermato e condotto in commissariato dopo aver effettuato l’alcool test

L’attore Gerard Depardieu è stato fermato sul suo scooter per infrazione stradale: stava percorrendo una strada della 14 arrondissement, quando i poliziotti gli hanno intimato di fermarsi.

Depardieu si sarebbe fermato immediatamente dichiarando, inoltre, di essersi messo alla guida del mezzo dopo aver bevuto un paio di birre. In un primo momento, i poliziotti non hanno effettuato il verbale ed hanno riscontrato un +0,25 milligrammi di alcool al di sopra del limite massimo. Successivamente, la ripetizione del test avrebbe rilevato risultati diversi e portato all’esecuzione del verbale.

Istantanea la reazione dell’attore che avrebbe inveito contro la Francia ed inneggiato invece a Vladimir Putin. Il politico russo si era già schierato in passato con l’attore nella battaglia che Depardieu aveva intrapreso contro il fisco francese.

L’attore Depardieu inveisce contro la Francia

A far scattare l’ira di Gerard Depardieu, il verbale stilato dalla polizia francese dopo che, avendo ammesso di aver bevuto prima di mettersi alla guida dello scooter, l’attore ha effettuato un secondo alcool test, indicando un +0,40 milligrammi di alcool al di sopra del limite massimo.

L’attore francese avrebbe rivelato ai poliziotti l’avversione verso il proprio Paese: una reazione già adottata in passato quando si era dichiarato indignato con la Francia e il suo sistema di tassazione, ritenuto esagerato. In quell’occasione, Vladimir Putin si sarebbe detto disposto a concedergli la cittadinanza russa; in Russia, infatti, le tasse sul reddito sono nettamente inferiori.

A rivelarlo l’agenzia «Sputniknews». A condurre il mezzo che non poteva essere più affidato all’attore, i suoi amici. Per l’attore comunque non sarebbe stata la prima volta: una condanna per guida in stato di ebbrezza gli era già stata inflitta nel 2013.

