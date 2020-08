Tiziano Ferro adotta Jake dopo la scomparsa del suo amato cane Beau

Tiziano Ferro ha adottato un nuovo cane dopo che il suo amato Beau è morto, il cane adulto che lui e suo marito avevano accolto con loro

Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen hanno adottato un nuovo “angelo”. Dopo la scomparsa di tre giorni fa dell’amato dobermann Beau, i due si sono recati di nuovo in canile dove ad aspettarli c’era Jake. Il cantante ha scritto sui social network: “La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo”. Inoltre il nuovo amico a quattro zampe ha proprio scelto di tornare a casa con loro così come si vede in un video postato da Ferro sul suo profilo Instagram. Nel filmato si vede proprio il cane avvicinarsi a lui che subito dopo lo accarezza mentre sono in canile.

Tiziano Ferro ha invitato ancora una volta i suoi fan ad adottare un cane adulto

Sono passati pochissimi giorni dal momento in cui Beau se n’è andato e chi ha perso un amico fedele come solo un cane sa essere, conosce bene la sensazione di aver perso qualcosa di più di un animale da compagnia ma un vero e proprio fratello o figlio. Chi riesce ad adottare un nuovo amico sa quanto importante è questo gesto sia per il cane ma anche per se stesso. Tiziano Ferro solo tre giorni fa aveva annunciato la morte del suo Beau su Instagram, invitando di nuovo i suoi fan ad adottare un cane adulto.

Adesso però nella vita di Ferro è arrivato Jake che “era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te… me lo ha detto Beau”, così come ha scritto il cantante su Instagram.