10 convinzioni errate: quali sono le più diffuse, elenco

Le 10 convinzioni diffuse nei secoli – alcuni casi millenni – che in realtà sono solo frutto di errore.

1.Lungo e annacquato, così descrivono il caffè americano gli italiani e lo criticano per il suo gusto che non ricorda minimamente la versione italiana. In realtà il caffè americano contiene un livello di caffeina superiore al classico espresso italiano. Una scoperta che sicuramente non farà cambiare idea a chi fa del caffè italiano un’eccellenza nazionale.

2.Tutte le diete suggeriscono di bere almeno due litri di acqua al giorno per affinare la silhouette. In realtà questa è una falsa convinzione: la quantità d’acqua giusta è determinata da diversi fattori, quali le condizioni climatiche e l’assunzione di acqua anche tramite alimenti, come la verdura. Mai forzarsi a bere, è l’organismo stesso ad inviare impulsi al cervello.

3.Non esisterebbe nemmeno la dieta detox: secondo gli esperti infatti tale regime non aiuterebbe a rimuovere più tossine dal proprio organismo. Le tossine già da sé vengono rimosse da fegato e reni.

4.Nuotare dopo aver mangiato non provoca crampi allo stomaco, quindi non è vero che bisogna attendere ore ed ore prima di fare il bagno al mare.

5.I sensi che caratterizzano l’essere umano non sarebbero solamente 5 come si insegna ai bambini delle scuole elementari ma sarebbero molti di più. Sembra addirittura che siano 17: tra questi, il senso di fame e di sete.

Le affermazioni erroneamente attribuite ad Einstein

6.Il cervello non sarebbe usato solo per il 10% delle proprie capacità: dipende da persona a persona e dalla stimolazione che ognuno offre al proprio cervello. Alcuni avrebbero persino additato tale affermazione ad Einsten ma dall’analisi dei suoi libri non è emerso nulla al riguardo.

7.A proposito di Einstein, falsa anche l’affermazione secondo la quale lo scienziato fosse non bravo in matematica. Lo stesso ha solamente dichiarato di non aver superato al primo tentativo il test al Politecnico federale di Zurigo alla fine dell’800. Ma questo non riguardava le materie matematiche dove ebbe peraltro un punteggio interessante.

Alcune convinzioni errate sulla Bibbia

8. Adamo ed Eva ed il frutto proibito, così la Bibbia riporta originariamente senza menzionare alcuna mela; si parla di frutto e di albero ma non della mela. Il problema sarebbe stato provocato probabilmente dalla traduzione in latino; mali infatti può essere inteso sia come male che come mela. Nel 12esimo secolo la mela viene introdotta nelle prime raffigurazioni bibliche.

9. Stessa convinzione errata per i Re Magi: inesistenti nella versione originaria della Bibbia la quale menziona solamente 3 regali che riceve Gesù alla sua nascita. I tre personaggi sono stati inseriti solo successivamente, nel III secolo nelle prime raffigurazioni.

10. L’ultima convinzione errata qui riportata riguarda i sonnambuli: nessun evento traumatico se vengono svegliati, al massimo possono perdere l’equilibrio e sentirsi confusi per i primi istanti.

