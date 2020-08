Fanno sesso in spiaggia a Castellammare: il video diventa virale

Ieri mattina in pieno giorno due turisti a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli hanno fatto sesso sulla spiaggia davanti alla Villa comunale

Due turisti hanno trascorso una domenica mattina più calda della temperatura già bollente di questa fine estate al Sud Italia. In pieno giorno tra le piante dell’arenile sulla spiaggia davanti alla Villa comunale di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La coppia è stata ripresa mentre faceva sesso da alcune persone del posto e video e foto sono state postate dalla pagina social di Facebook ‘Sos Stabia’. Le pose sono inequivocabili, i due sono distesi a scambiarsi coccole, nudi, e anche un rapporto orale. Forse pensavano di non essere visti, “coperti” dai piccoli arbusti dell’arenile stabiese o probabilmente gli attimi di focosa passione hanno avuto la meglio sul buon senso.

Il tratto di spiaggia a Castellammare dove la coppia di turisti ha fatto sesso in pieno giorno non è transitabile

Molte sono state le segnalazioni dei residenti a carabinieri e polizia, che però quando sono giunti sul posto non hanno trovato la coppia, che era già andata via. I due turisti non si sono quindi preoccupati di essere visti da chiunque passasse nella zona. Inoltre il posto scelto per dare sfogo ai loro istinti non è né balneabile né transitabile anche se ogni giorno alcuni tra turisti e residenti prendono il sole o addirittura fanno il bagno a mare.

Questo è solo l’ennesimo episodio di altri simili accaduti quest’estate. Il precedente video diventato virale è stato quello della coppia che ha fatto sesso su uno scoglio nel Salento.

