Harry Potter è una delle saghe più amate di tutto il mondo. Il piccolo maghetto con gli occhiali e con la cicatrice ha fatto sognare generazioni e generazioni con la sua storia. I film hanno avuto un grandissimo successo in tutto il mondo, e nonostante siano trascorsi più di vent’anni ancora oggi vengono visti da adulti e piccini. Però ci sono alcuni errori in “Harry Potter e la Pietra Filosofale” che forse non avevate mai notato mentre guardavate il film. E non solo, anche in “La Camera dei Segreti”.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, il Coronavirus prende tutti: nuova corteggiatrice contagiata

Harry Potter: gli errori dei film che nessuno aveva mai notato

Nel primo film, Hrary siede per la prima volta accanto a Ron ed Hermione, gli amici che lo accompagnano in tutte le sue avventure fino all’ultimo film e anche dopo. In una prima scena, però, il piccolo mago è seduto sulla parte destra del tavolo, in quella successiva a sinistra. Voi lo avevate notato?

Nel secondo film, invece, scoviamo un particolare: Tra la folla si vede un cameramen! Stiamo parlando di “La Camera dei segreti”, in una delle scene principali e più famose, notiamo l’incursione di un operatore tra la folla di studenti. Voi lo avevate notato?

LEGGI ANCHE -> Lutto ad Amici, scomparso uno dei volti noti del programma

E voi? Li avevate notati o ci sono altri errori di cui vi eravate accorti guardando i film del maghetto più famoso del mondo? Sui social vengono spesso segnalati degli errori che alcuni non avevano mai notato. Questi due sono decisamente quelli più famosi.