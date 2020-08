Napoli, De Laurentiis ufficializza l’addio ad Allan. Milik è un caso

Il presidente del Napoli conferma alla radio ufficiale l’addio del brasiliano, ceduto all’Everton di Ancelotti. Intanto parla con l’agente di Milik

Ai microfoni della radio ufficiale il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ufficializza la cessione, ormai annunciata, del brasiliano Allan all’Everton. “Sì, abbiamo concluso con l’Everton“, ha dichiarato il produttore ponendo fine ad una situazione di un rapporto diventato difficile tra l’ex udinese e la società. Le ultime schermaglie di un anno in cui il rapporto tra le parti è saltato. L’apice la sera del 5 novembre 2019, quella dell’ammutinamento, dove negli spogliatoi volarono parole grosse tra il centrocampista e i dirigenti del club. Una vicenda ritenuta probabilmente non superabile per il patron. Uno scontro nato per la mancata cessione di Allan al Psg nel gennaio del 2019. Il club francese offrì un contratto sontuoso, oltre il doppio di quanto percepiva al Napoli, ma il club azzurro fu inamovibile. Da lì l’inizio della rottura con la cessione per circa 24 milioni più 5 di bonus.

Napoli, mercato in fermento

Allan è il secondo nome illustre a dire addio dopo lo spagnolo Callejon. Su Koulibaly si è in attesa di capire se il City sarà in grado di accontentare le richieste ferme di De Laurentiis. L’impressione è che gli inglesi aspettino prima di concludere la vicenda Messi per fiondarsi poi sul senegalese. Bisogna capire se il Napoli ha un data limite oltre la quale non sarà più disponibile a cedere il giocatore, senza considerare che potrebbero inserirsi altre squadre ricche come Psg e United. Per quanto riguarda Milik il patron si è limitato a dire: “Stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”. C’è stato anche un colloquio tra Pantak, agente del polacco, e lo stesso De Laurentiis.

La situazione non è semplice. Il giocatore vuole la Juve, che però punta al risparmio minacciando di attenderne la liberazione a parametro zero. Il Napoli, dal canto suo, ha la Roma che può accontentarne le richieste e sullo sfondo un anno di tribuna…

