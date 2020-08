Kim Kardashian, forme incontenibili in costume: che meraviglia – FOTO

Kim Kardashian esplosiva in riva al mare, l’attrice e modella americana regala scatti mozzafiato delle sue curve in bikini

E’ uno dei personaggi, a livello planetario, più influenti nel mondo dello spettacolo, come stabilito dalla rivista ‘Vogue’. Kim Kardashian è da anni seguitissima sui social, la sua fama dagli Stati Uniti si è presto estesa a livello mondiale. Icona di stile e di fascino, modella, attrice, personaggio televisivo, imprenditrice. Una personalità riconoscibile e poliedrica, un fascino inconfondibile e che non tramonta nemmeno con il passare degli anni. Anzi, con 40 candeline già alle spalle, per lei il tempo sembra non passare mai.

Kim Kardashian, curve bollenti: uno spettacolo della natura