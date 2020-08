Laura Torrisi, una dea in spiaggia: esplosiva in bikini – FOTO

Laura Torrisi fantastica e conturbante su Instagram, gli scatti in riva al mare catturano i followers: in costume è una favola

Possiamo considerarla, senza dubbio, una delle donne più belle d’Italia. Un fascino e una sensualità eccezionali quelli di Laura Torrisi, dei quali non ci si stancherebbe davvero mai. L’attrice, ex moglie di Leonardo Pieraccioni, è una delle celebrità più seguite sui social e il suo profilo Instagram è una vera e propria manna per gli appassionati. I followers vanno letteralmente in visibilio ad ogni suo nuovo post e non potrebbe essere altrimenti. Anche in questa estate, Laura non si è smentita e ha condiviso con i suoi fan diverse foto davvero sexy.

Laura Torrisi, il lato A in costume è spettacolare