La Russia sarà pronta già settembre con il vaccino anticovid: a partire da novembre/dicembre verrà avviato

Vaccinazioni pronte già a novembre e a dicembre per la Russia; il ministro della Salute, Mikhail Murashko, lo ha annunciato citando anche le cifre: 2500 sono le persone già reclutate e destinate a salire fino alle 40000.

Mentre nel mondo imperversano ancora i contagi da Covid19, la Russia si prepara dunque ad una nuova fase: lo Sputnik V, il vaccino sviluppato dal Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology del Ministero della Salute russo.

Si tratterebbe del primo al mondo e ci si potrà vaccinare sia contro l’influenza che contro il Coronavirus, anche se in momenti diversi.

Russia: la prima al mondo con un vaccino anticovid a settembre

La Russia si sarebbe confermata la prima al mondo a mettere a disposizione un vaccino anticovid già a partire da settembre. Questo il mese previsto per la consegna dei lotti, quindi le vaccinazioni partiranno da novembre-dicembre.

Fin dall’11 agosto la Russia era stata la prima a registrare un vaccino contro il virus, la cui sperimentazione era già stata avviata nei mesi di giugno e luglio. Sebbene la comunità scientifica internazionale abbia sollevato dei dubbi sull’efficacia dello Sputnik V, il presidente Putin avrebbe dichiarato la sua affidabilità; l’osservazione condotta sulla sperimentazione effettuata sui volontari lo avrebbe confermato. Il vaccino russo stimolerebbe la produzione di un numero elevato di anticorpi e, finora, non avrebbe comportato effetti collaterali.

Sono 160 i vaccini che in tutto il mondo sono in fase sperimentale; fra questi, anche il ChAdOx1 nCoV-19, realizzato dall’Università di Oxford in collaborazione con l’Irbm di Pomezia, i cui risultati stando alle varie indagini sono attesi per la fine di settembre.

