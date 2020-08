Buongiorno sexy per Ludovica Pagani, distratta dalla colazione “esce” tutto il suo fantastico repertorio di bellezza esplosiva: fan in delirio

Se c’è un buon proposito per svegliarsi con gli occhi stropicciati, lsicuramente bisogna cercare dalle parti di Ludovica Pagani. La web influencer di Instagram vanta più di due milioni e mezzo di followers ed è grazie al suo incredibile fascino che è riuscita ad aumentare la sua notorietà.

Ludovica ha spaziato tra i recinti dello sport più amato dagli italiani per far valere le sue inimitabili caratteristiche da blogger. Da Sportitalia e Quelli Che Il Calcio, il passo è stato davvero molto breve. La sua candidatura nelleultime ore potrebbe rivelarsi fatale per l’ambiziosa Diletta Leotta, già “minacciata” dalla Incardona e da Giorgia Rossi per un posto in paradiso.

La modella, 25 enne di origini bergamasche è scesa in campo anche grazie ad alcune iniziative sociali che hanno sorpreso i partecipanti, ignari della sua presenza. Giovanissima e ancora un pò inesperta non avrebbe alcun problema a spodestare la rivalità, sfoggiando la sua enorme bellezza.

Ludovica Pagani, risveglio con pensiero accattivante: il web celebra la sua “stazza”