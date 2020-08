Ambra Angiolini bellissima e il suo “Vulcano di emozioni” – FOTO

Ambra Angiolini tornata dalle vacanze si concede qualche altro momento di relax e lancia un omaggio ad un grande maestro e dice “Grazie”

È tornata a casa dalle vacanze Ambra Angiolini e anche da qui condivide alcuni scatti della sua quotidianità. Ferie in Trentino Alto Adige per l’attrice che si è concessa delle vacanze italiane quest’anno come tantissimi altri personaggi dello spettacolo. Insieme a lei tra i monti ed i paesaggi bellissimi del Bel Paese il suo compagno, Massimiliano Allegri.

I due che ormai fanno coppia fissa da tempo si sono concessi dei dolci e rigeneranti momenti insieme dopo la lontananza dovuta al lockdown. L’ex allenatore della Juventus è stato in Toscana, a Livorno con i suoi figli, Valentina e Giorgio, avuti dalla sua ex moglie Gloria. Ambra invece a Brescia, anche lei insieme ai suoi bambini, Jolanda e Leonardo, avuti dall’ex marito Francesco Renga.

E così in Trentino hanno ritrovato la gioia di stare insieme, dopo un primo week end post lockdown trascorso a Montecarlo. Lui sempre super allenatissimo e lei con un fisico perfetto, da ragazzina.

Ambra Angiolini, un vero incanto mentre si rilassa e legge

Tornata a casa Ambra Angiolini si dedica un po’ alla lettura e al relax. Per lei un libro molto speciale: “Come un respiro” di Ferzan Ozpetek, uno dei più grandi registi del nostro tempo con il quale l’attrice ha avuto l’onore di lavorare.

E in questo post di fine estate Ambra lo celebra con un dolce ricordo. “Concediti di essere fragile mi disse mentre iniziavo le riprese del suo film….. non ho più smesso. Grazie @ferzanozpetek per questo libro e per tutto il resto #comeunrespiro @librimondadori” ha scritto a corredo delle due foto pubblicate.

La prima in cui lei compare, bellissima, sdraiata accanto al libro. La seconda un scatto tra lo scritto e il premio che l’ex di Francesco Ranga ha vinto nel 2007 come miglior attrice non protagonista per la sua performance in Saturno Contro di Ferzan Ozpetek, il David di Donatello.

Ambra sembra una ragazzina. Un viso pulito, con pochissimo trucco e un profilo che cattura. Sguardo intenso, labbra carnose e leggermente illuminata da un lip gloss. Spalle scoperte e solo un filo nero sul collo, forse il laccetto di un costume.

Un vero incanto celebrato dai suoi followers su Instagram (739 mila) che la riempiono di commenti e belle parole: “Saturno contro bellissimo e tu bravissima!!! I suoi film e i suoi libri sono una garanzia questo lo devo iniziare… 😍” scrive uno dei tanti.

