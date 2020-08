Michelle Hunziker, una bellezza giunonica insieme a Odino – FOTO

La bella Michelle Hunziker si fa immortalare nella prima foto ufficiale con il suo piccolo Odino, come vuole la tradizione nelle più nobili delle famiglie

Michelle Hunziker solo ieri ha condiviso un video in cui prepara la pappa per il suo Odino, il nuovo membro della famiglia, un levriero grigio davvero molto carino. Nella famiglia della showgirl ci sono già altri due barboncini nani Lily e Leone, ma da tempo lei chiedeva al marito Tommaso di poterne adottare uno.

Il levriero è inoltre anche il simbolo della famiglia Trussardi, simbolo di eleganza e dinamicità, da sempre usato dal brand per presentarsi come nuovi ideatori si stile per la cultura italiana.

Michele oggi ha postato un nuovo scatto che la vede giunonica in una posa plastica mentre tiene in braccio il piccolo Odino. Lei fissa decisa la camera, tuta intera color marsala pennellata di bianco e grigio, braccio sinistro sul fianco e quello destro fermo per sorreggere il suo piccolino che sembra poco entusiasta di farsi fotografare.

“Non sempre le nuvole offuscano il cielo…spesso lo rendono più intenso ed interessante…più drammatico ed affascinante…i più bei quadri del passato per me sono quelli con i raggi crepuscolari che filtrano tra le nuvole. Se dovessi scegliere tra un cielo terso senza nemmeno una nuvola e un cielo come quello nella foto, sceglierei sempre il secondo!!! Un bacio grande da me ed il piccolo Odino!❤️❤️❤️ #nuvole @odino_trussardi”. Scrive Michelle a corredo della foto che ottiene 56mila like.

La famiglia Trussardi-Hunziker ha ospiti a pranzo