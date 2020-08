Belen Rodriguez in abito lungo castigato al tramonto, un incanto – FOTO

Dopo la partecipazione ieri all’evento benefico a favore dell’Unicef in abito principesco, oggi Belen si mostra con un austero tubino lungo accollato ma incanta tutti

Tornate single in quest’estate italiana fuori dal comune, Belen e Cecilia Rodriguez si sono riunite a Capri per trascorrere questi ultimi giorni di mare in spensieratezza e allegria.

Le belle argentine ieri sera hanno partecipato all’evento “Andrea Bocelli e Rita Ora per l’Unicef”, all’evento organizzato da LuisaViaRoma e dal suo ceo Andrea Panconesi in sostegno dei bambini più sfortunati, e per l’emergenza Covid 19.

La scena magnifica a Capri, nella Certosa di San Giacomo, in una serata d’estate e d’incanto in cui le due argentine hanno dato sfoggio di abiti da mille e una notte che ben si prestavano alla location. Gli ospiti presenti non troppi e molto selezionati: celebrità internazionali, filantropi ed altri noti ospiti provenienti da tutto il mondo hanno partecipato all’evento e hanno aiutato a raccogliere oltre 1 milione di euro per sostenere la missione di Unicef.

Come spiegato dagli stessi organizzatori dell’evento, tutti i fondi raccolti saranno impiegati per fornire materiali sanitari e formare le comunità e gli operatori sanitari per la prevenzione e la cura del Covid-19.

Abito arancio caldo per Cecilia, un tubino corto con le maniche rimborsate e aperte che valirizzano e slanciano la silhouette della ragazza. Abito bianco lungo a sirena con scollo all’americana con aperture sui fianchi per Belen Rodriguez che sembrava una divinità per la bellezza di portamento e le movenze sinuosse con cui ha calzato l’abito cucito magistralmente addosso alle sue forme.

Al tramonto con un abito castigato, Belen Rodriguez sorprende sempre