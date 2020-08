Maddalena Corvaglia, l’ex velina ha ancora un fisico pazzesco – FOTO

È stata scelta come velina quando aveva solo 19 anni. Oggi Maddalena Corvaglia di anni ne ha 40 ed ha ancora un fisico pazzesco.

Era il 1999 quando, a soli 19 anni, Maddalena Corvaglia veniva scelta ai provini per affiancare Elisabetta Canalis sul palco di Striscia la Notizia. Il duo è stato uno dei più amati del programma, tanto che nel 2005 furono richiamate dalla produzione, questa volta in veste di presentatrici, per condurre un’edizione speciale. Da allora la Corvaglia ha proseguito la sua carriera sul piccolo schermo con numerose apparizioni e conduzioni di un certo successo, come quella di Sanremo Giovani, nel 2006. Neanche l’amicizia con Elisabetta Gregoraci si è mai spenta, tanto che le due sono state la testimone di nozze l’una dell’altra. Ma com’è adesso Maddalena Corvaglia, che in tv non compare più da ben quattro anni? Cliccate su “successivo” per scoprirlo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chanel Totti, messaggi choc: gruppo Telegram cerca sue foto “hot”

Maddalena Corvaglia, ex velina in forma smagliante