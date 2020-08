Da “Matrimonio a Prima Vista” a bomba di sensualità, la FOTO

La determinazione di Rossella Gatta tutto in uno scatto pieno di sensualità. La ragazza di “Matrimonio a Prima Vista” incanta il web

Circa il 91% degli italiani ha espresso opinioni positive per la serie tv più amata dell’ultimo anno: “Matrimonio a Prima Vista”. Il format video-televisivo di Real Time ha già fatto il pieno di ascoltatori, anche in periodo Covid, quando le coppie mostravano un certo imbarazzo durante i loro incontri.

La quarta edizione del programma, fortemente voluto dagli innamorati, portatori sani del vero amore, si è conclusa con un epilogo mozzafiato, ma il casting di Real Time ha già annunciato il ritorno sul piccolo schermo dal prossimo settembre.

Chi è single in cerca dell’amore, dunque dovrà ancora attendere pochi istanti. Dopodichè basterebbe una richiesta di partecipazione agli addetti al programma per poter scrivere una stagione da protagonista, che li condurrà al fatidico “Sì” sull’altare dei sogni in compagnia della propria “anima gemella”.

Gli amanti del brivido nel “pescare” a tappeto il jolly che cambierebbe le sorti del destino sono pronti a “sfregare” le mani e iniziare a sognare un modello di coppia che ha già incorniciato la felicità in tutte le sue forme durante la terza stagione di Matrimonio a Prima Vista.

Rossella Gatta, protagonista di Matrimonio a Prima Vista 3: bellezza innovativa