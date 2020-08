Chi è Sophie Codegoni, la nuova tronista 18enne di Uomini e Donne

Presentata la nuova tronista di “Uomini e Donne”: scopriamo chi è la giovanissima Sophie Codegoni che ha già avuto modo di farsi conoscere lavorando per Chiara Ferragni

A soli 18 anni è approdata sul trono di “Uomini e Donne” Sophie Codegoni, presentata al pubblico nel corso delle prime registrazioni del programma. Per la giovane sarà la sua prima volta in televisione, più abituata invece agli scatti dei fotografici. Sophie fa infatti la modella e ha avuto modo di lavorare anche con Chiara Ferragni. Questo non vuole intralciare pero’ i suoi studi, la giovane è infatti decisa a iscriversi all’università e diventare dentista, per riuscire a lavorare poi nello studio di famiglia. Ora il suo obbiettivo è pero’ quello di trovare l’amore. Riuscirà a farlo nello studio di Maria De Filippi?

Sophie Codegoni la seconda tronista della stagione

Le registrazioni di “Uomini e Donne” sono già iniziate e in questa stagione non ci sarà più una distinzione tra Trono Classico e Trono Over, tutti i protagonisti saranno infatti presenti in studio contemporaneamente. Sophie è la seconda tronista donna presentata e sederà accanto a Jessica e ai due tronisti uomini Davide e Gianluca. Quest’ultimi sono stati scelti proprio dal pubblico attraverso un sondaggio lanciato sul web.

Riprende quindi il programma pomeridiano più seguito di Canale 5 che si impegnerà a rispettare le norme di sicurezza previste. Pochi ospiti, pubblico distanziato e dovuti controlli tra i partecipanti. “Uomini e Donne” tornerà inoltre prima del previsto. La messa in onda è stata infatti anticipata a lunedì 7 settembre, sempre alle ore 14:45.

