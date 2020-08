Perché è importante dormire bene la notte? Ecco alcuni consigli pratici

Il sonno è un meccanismo naturale importante, indispensabile all’organismo per rigenerarsi sia fisicamente che mentalmente

Quante volte non badiamo alle effettive ore di sonno che dormiamo a notte? Dormire bene condiziona anche tutta la nostra giornata lavorativa e familiare, però la mancanza di sonno di qualità non è una cosa rara e colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Durante il sonno l’organismo recupera le energie, il cervello si riposa riducendo l’attività e tutti i ritmi biologici rallentano.

Perché è importante dormire bene? La qualità del sonno è associata in modo indelebile con la quantità di sonno per riposarsi completamente ogni notte e rendere poi durante la giornata. I bambini, come spiegano tutti i pediatri, ad esempio, necessitano di dormire di più, dalle 10 alle 12 ore per riuscire a sviluppare tutte le facoltà intellettive indispensabili per la loro formazione come adulti.

La quantità di sonno indicata per notte da adulti scende, ed è compresa tra le 7 e le 9 ore, mentre agli anziani sono sufficienti anche 6. Anche se si tratta di indicazioni molto generiche in quanto ognuno è in grado di capire quando si sente pienamente riposato ed energico senza dover necessariamente rispettare le linee guida.

Certo è che dormire bene, profondamente e abbastanza a lungo porta a numerosi benefici, sia a breve termine, come l’essere in pieno vigore fisico e mentale, ma anche a lungo termine nella prevenzione di disturbi associati alla sfera psicofisica.

Nello specifico, il sonno:

Riduce lo stress e combatte la depressione

Favorisce la memoria e la concentrazione

Aiuta a controllare il rischio di ipertensione e problemi cardiovascolari

Mantiene le difese immunitarie

Riduce il rischio di ipercolesterolemia, obesità e diabete

Quali sono le accortezze da seguire per un sonno migliore?

In molti casi, è sufficiente adottare alcune semplici tecniche per riuscire a dormire meglio, vediamo insieme.

Svolgere attività sportive poco prima di andare a letto

Consumare bevande eccitanti come il caffè o il thè nelle 3-4 ore precedenti il coricamento

Guardare schermi e monitor con la luce blu prima di dormire, perché potrebbe interrompere il ritmo circadiano del sonno

Mangiare cibi di difficile digestione a cena

Tenere le tapparelle della camera aperte o semiaperte, la luce ed i rumori che filtrano possono disturbare l’addormentamento

Altre buone abitudini sono quella di avere ritmi regolari, cercando quindi di andare a letto svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora; preferire la lettura di un buon libro o l’ascolto di musica rilassante al cellulare ed il pc. Si consiglia anche di praticare yoga, bere una risana oppure fare un buon bagno caldo per la distensione dei muscoli.

Infine ma non ultimo, bere molta acqua perché oltre ad avere effetti diuretici positivi per l’organismo, aiuta ad ottenere un riposo notturno migliore.

