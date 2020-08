Sabrina Salerno: maglietta bianca e jeans, il look migliore – Foto

Sabrina Salerno alla ricerca di tempi migliori, sfoggia il look perfetto formato da maglietta bianca e jeans: boom di like per la foto.

Visualizza questo post su Instagram I was only looking for the good times…👽👽👽 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 31 Ago 2020 alle ore 12:00 PDT

Con settembre ormai alle porte, Sabrina Salerno sfoggia il look migliore per affrontare il ritorno alla quotidianità dopo le settimane di relax trascorse al mare. Maglietta bianca con una stampa e jeans per la showgirl che sfoggia i suoi lunghi capelli e un viso abbronzato e sempre più espressivo.

Con gli occhi ipnotici in primo piano e le labbra ad incorniciare un viso assolutamente identico a quello che la Salerno sfoggiava qualche anno fa, Sabrina conquista tutti con un look semplice e sempre attuale. Migliaia di like per lei da parte dei followers che hanno seguito i suoi spostamenti in questa calda e particolare estate 2020.

