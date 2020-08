Sei preziosi consigli per dire addio ai cattivi odori in casa

Nella nostra cucina possono crearsi dei cattivi odori che possono “infestare” tutta la casa: ecco come prevenirli

Gli odori non sempre piacevoli che possono diffondersi dalla cucina possono provenire dal frigorifero, forno o peggio, dalle tubature. Andiamo a vedere alcuni rimedi semplici che possono aiutarci a tenere la nostra dimora sempre pulita e profumata:

Come eliminare l’odore del pesce: Un alimento ottimo ma il suo odore dopo che l’abbiamo cucinato non è dei più gradevoli. Per combattere questo cattivo odore basterà bollire in pentola delle bucce di limone o della cannella per 15 minuti. Inoltre il limone può essere usato anche per eliminare l’odore del pesce dalle mani per poi lavarle con acqua e sapone.

Come pulire al meglio il frigo: Per pulire per bene il nostro frigorifero, dobbiamo usare acqua e aceto, quest’ultimo infatti è utile sia per disinfettare che per togliere qualsiasi puzza. Ma per non far formare cattivi odori è utile mettere nel frigo un recipiente con del caffè che non solo assorbirà maleodoranti fragranze ma lascerà anche il suo buon aroma.

Eliminare i cattivi odori in casa: altri consigli utili

Come pulire il microonde: il microonde oltre che per riscaldare è spesso utilizzato per cucinare. Per eliminare i cattivi odori basterà scaldare un recipiente con acqua, succo e buccia di limone per 40 secondi e lasciarlo agire per 15 minuti con lo sportello chiuso. Per concludere la pulizia usate acqua e aceto.

Come pulire la lavastoviglie: È bene non mettere i piatti in lavastoviglie con residui di cibo ma ripulirli prima e poi dopo ogni lavaggio bisogna miscelare un litro di acqua calda con 2 cucchiai di bicarbonato. La miscela pulirà bene le tubature ed eviterà eventuali olezzi.

Eliminare il cattivo odore della spazzatura: Capita di non poter buttare subito via la spazzatura. Per non far invadere la cucina dal cattivo odore basterà creare una piccola miscela di limone (qualche goccia basterà) e bicarbonato. Questo mix sarà utile per non far propagare cattivi odori.

