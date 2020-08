Il paziente 1 in una foto di famiglia: “Abbiamo avuto la forza di ripartire”

Mattia Maestri, il paziente 1 affetto da Covid lo scorso marzo, in una foto di famiglia. Ringrazia chi gli è stato vicino e afferma: “Noi abbiamo avuto la forza di ripartire”.

Parole di gioia e commozione quelle che vengono pronunciate da Mattia Maestri il 38enne lombardo a tutti noto come paziente 1: il primo caso di Covid registrato lo scorso marzo a Codogno, Lodi. E la sua felicità emerge nella foto di famiglia, un momento lieto che lo stesso ha voluto immortalare insieme alla moglie ed alla piccola Giulia, nata pochi mesi fa. Torna il sereno in casa Maestri dopo i momenti di assoluta tensione: Mattia – ricoverato a causa della positività al Covid – ha potuto lasciare l’ospedale solo dopo diverse settimane di ricovero, ignaro che anche la moglie Valentina, incinta, aveva contratto il virus.

Viva l’Italia, il contest fotografico organizzato nella provincia di Lodi

La foto, scattata in occasione di un concorso, è stata apposta nella vetrina di erboristeria che gestisce la moglie insieme alla suocera nella provincia di Lodi. Il concorso fotografico aveva come titolo: Viva l’Italia. Un contest assolutamente sentito per la famiglia che ha deciso di partecipare per scongiurare i pregressi mesi difficili.

I partecipanti erano in tutto 17 e la famiglia Maestri ha vinto, anche se non sono mancate le polemiche.

Oltre la foto, un caloroso grazie ed una dedica per ricordare tutte le persone che sono state vicino a lui ed alla famiglia.

