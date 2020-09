Clizia Incorvaia versione doppia, mai vista così: che spettacolo – FOTO

Una “doppia” foto di Clizia Incorvaia spunta sui social. La chiacchieratissima fidanzata di Paolo Ciavarro è più bella che mai.

Ormai Clizia Incorvaia è sulla bocca di tutti. Dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e la sua fortunata (e molto criticata) storia con Paolo Ciavarro, sui social non si parla d’altro. Lei 40 anni, due figli, ex moglie di Francesco Sarcina (leader de Le Vibrazioni). Lui 28 anni, figlio d’arte, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Forum ed i suoi esordi da conduttore al Daytime di Amici. Due vite molto diverse, ma anche due mondi destinati a collidere. All’inizio sembrava che tra i due ci fosse solo una sincera amicizia, ma con il passare delle puntate è stato piuttosto evidente che fosse nato qualcosa di più. Oggi Ciavarro e l’Incorvaia sono letteralmente inseparabili, a dispetto di tutte le malelingue e delle critiche sull’eccessiva differenza d’età.

Clizia Incorvaia, una “doppia” bellezza