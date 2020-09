Covid-19, donna incinta positiva al virus partorisce in elicottero

Una donna incinta, risultata positiva al Covid-19, ha dato alla luce un bambino a bordo di un elicottero del 118 dopo essere arrivata a Lampedusa

Un bambino, figlio di una migrante sbarcata da poco a Lampedusa, è nato a bordo dell’elicottero del 118 che stava trasportando la donna incinta a Palermo. Ai medici e a tutto il personale sanitario è arrivato il ringraziamento di Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione Sicilia. “Il diritto alla salute è la nostra stella polare – ha dichiarato l’assessore – e su questo non abbiamo intenzione di arretrare di un passo“.

La donna, risultata positiva al coronavirus, era arrivata sull’isola a gravidanza già inoltrata e proprio a Lampedusa è iniziato il travaglio. I primi soccorsi dell’equipe sanitaria, nel rispetto di tutte le norme di prevenzione, le sono stati prestati proprio sull’isola diventata simbolo dell’accoglienza.

La donna incinta partorisce sull’eliccotero

Proprio la positività al virus della donna ha spinto i medici verso la scelta di trasportare la migrante all’ospedale Cervello di Palermo, principale riferimento per la Sicilia riguardo i casi di Covid-19. Durante il viaggio, mentre l’elicottero sorvolava i cieli di Agrigento, il personale sanitario preparato per questo tipo di emergenza si è visto costretto a far nascere il bambino. Ora sia la madre che il piccolo si trovano all’ospedale di Palermo dove saranno sottoposti a tutte le cure e agli esami del caso che sono previsti dal protocollo studiato per i casi di coronavirus.

Lampedusa in questi giorni è tornata ancora di più ad essere la meta di centinaia di migranti che tentano di raggiungere l’Europa e sono diverse le navi impegnate a recuperare in mare i barconi troppo spesso lasciati alla deriva.

Anche il famoso artist inglese Banksy ha dato il suo contributo nel tentativo di salvare la vita ai migranti. Il writer ha messo a disposizione una nave su cui campeggia la sua opera più conosciuta. Al posto del famoso palloncino la sua famosa bambina lancia un salvagente a forma di cuore.

