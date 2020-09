Levante, bellezza da togliere il fiato. La FOTO in vasca fa impazzire

Levante abbraccia l’arrivo di settembre con una meravigliosa foto in cui “sorge dalle acque”. La foto esprime un dolce augurio.

Un’estate meravigliosa quella di Levante, trascorsa all’insegna della musica, delle certificazioni e, forse, persino dell’amore. Dopo aver pubblicato Sirene, singolo estivo di enorme successo, la cantante è partita per un lungo viaggio itinerante in Sicilia in compagnia di un uomo misterioso. Tra panorami mozzafiato e lunghe soste in scogliere di rossa, l’estate di Levante è stata calda e confortante. Con l’arrivo di settembre, tuttavia la cantante saluta il periodo estivo ed abbraccia l’inizio di un nuovo momento della sua vita. La foto che pubblica è bellissima e la ritrae come una dea che “risorge dalle acque”. Cliccate su “successivo” per vederla!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ha vinto Sanremo 2003, com’è diventata e cosa fa ora – FOTO

Levante, la “rinascita” dalle acque