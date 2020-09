Paola Iezzi in costume, che bomba: da far perdere la testa – FOTO

La cantante Paola Iezzi ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: si tratta di un’immagine da capogiro in costume da bagno

La cantante Paola Iezzi, facente parte del duo contro Paola e Chiara, sodalizio in attività per 17 anni, fino al 2013, ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram. Si tratta di un’immagine che la ritrae con addosso un costume da bagno di color viola ed in mano un drink con cannuccia. Uno scatto che mette in evidenza le sue forme, il lato A del suo fisico, davvero pazzesco così come la sua abbronzatura.

Alle sue spalle invece uno sfondo, anch’esso splendido, rappresentato dal mare. Un post che ha raccolto il favore del suo grande pubblico di ammiratori. Infatti nel giro di 4 ore, si contano oltre 3mila 800 ‘like‘ mentre i commenti di apprezzamento hanno raggiunto quota 321. Insomma, stiamo parlando di un contenuto di grande successo per l’artista.

Paola Iezzi, FOTO da capogiro in costume su Instagram