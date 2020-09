Elisa Fuksas. “La scoperta di avere un cancro e la mia reazione creativa”

Elisa Fuksas. Scrittrice e regista romana. Un libro di prossima uscita e un film alla Mostra del Cinema di Venezia. La reazione positiva alla vita

L’artista Elisa Fuksas è uno dei fiori all’occhiello del panorama editoriale e cinematografico italiano. Classe 1981, figlia di Massimiliano e Doriana Fuksas, architetti, innovatori degli spazi e maestri del loro settore.

Anche lei ha preso una laurea in architettura nel 2005 ma le sue aspirazioni la stanno conducendo altrove. Dirige video musicali, spot, documentari e cortometraggi. Vince un Nastro d’argento nel 2007. Nel 2012 il suo primo lungometraggio: Nina.

Secondo Variety è tra i dieci registi europei da tenere sott’occhio. Nel 2014 scrive “La figlia di”, il suo primo romanzo edito da Rizzoli.

Domani 3 settembre esce la sua nuova fatica letteraria, “Ama e fai quello che vuoi” (Marsilio editore), dopo un lavoro di quattro anni. Il 4 settembre la vedremo alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con “iSola” (Indiana Production

con Rai Cinema). Nella Giornata degli Autori Elisa Fuksas si presenta con quest’opera innovativa, originale e profonda. Racconta un momento delicato e particolare della vita della ragazza, lei stessa è protagonista oltre che autrice e regista.

LEGGI ANCHE -> Orlando Bloom e Katy Perry sono genitori. Benvenuta Daisy Dove

Elisa Fuksas tra solitudine e innovazione

Visualizza questo post su Instagram world of echo ( sei bravo Marco) Un post condiviso da elisafuksas (@elisafuksas) in data: 12 Giu 2020 alle ore 12:49 PDT

Quasi allo scoccare della quarantena da Coronavirus, scopre di avere un tumore maligno. La sua storia di sofferenza, solitudine in un periodo di agitazione mondiale le ha dato una spinta creativa che si è tradotta in un film ripreso interamente con il suo cellulare.

In un’intervista all’ Huffington Post, l’artista narra di quei concitati momenti. “L’ho scoperto per caso, grazie a mia madre. Lei si è fatta male a tre costole cercando di aiutare il cane che, a sua volta, aveva problemi alla spida dorsale. Fa una Tac, scopre si avere un nodulo alla tiroide ma non è niente di serio. L’accompagno dal medico, faccio un’ecografia anche io. Per me la diagnosi è stata più impietosa: cancro.”

Non è stato facile scoprirlo all’inizio del lockdown. Venire a conoscenza di avere un tumore in una zona così delicata come la gola significa aggiungere la paura di perdere la voce, la propria facoltà di comunicare. “Puoi morire se non te ne accorgi” – dice la Fuksas. “Io sono stata messa nelle condizioni di farlo. Oltre a curarmi ho deciso di riprendere il mio percorso con il telefonino. Ho passato la quarantena in totale solitudine. I miei erano in Toscana e mia sorella, pur se nel mio stesso palazzo, aveva paura di contagiarmi perchè era stata alla fashion week milanese e al Festival di Berlino.”

LEGGI ANCHE -> MTV VMAs: Lady Gaga premiata speciale, infiamma la serata con Ariana Grande

Dalla paura alla creatività. Elisa Fuksas ha utilizzato l’unico strumento che aveva in casa, il proprio cellulare, e ha iniziato a riprendere se stessa. Non una scelta di stile ma di necessità quindi. Lei, il suo cane Stella e il telefonino.

Il racconto e l’arte sono usati come strumento privilegiato per sconfigere la solitudine, il dolore e la paura della morte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter