Giusy Ferreri, shorts cortissimi e gambe pazzesche – Foto

Giusy Ferreri lascia tutti a bocca aperta: shorts cortissimi e gambe pazzesche per la cantante. Il web: “Quanta bellezza in una foto”.

Giusy Ferreri incanta e lascia tutti senza parole. Stavolta, però, non con una canzone, ma con una foto. Su Instagram, infatti, la cantante ha pubblicato uno scatto in cui si mostra in tutto il suo splendore mentre indossa degli shorts cortissimi che lasciano scoperte le gambe.

Seduta su un sasso, con un completo sulle tonalità del verde, la Ferreri conquista consensi sui social. Il popolo del web, infatti, promuove la foto, la posa ed esalta la bellezza dell’interprete di tante hit estive.

“Quanta bellezza in una foto“, scrive un utente. E altri aggiungono: “Incanto”, “Sei stupenda”, “Sei veramente bellissima. Sei una cantante straordinaria. Che emozione quando canti”, “Giusy ma quanto sei bella,sei proprio stupenda. anch’io ho voglia di rivederti dal vivo, su un palco e non vedo l’ora”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Barbara D’Urso sempre più esplosiva, vestitino bianco e décolleté da infarto – FOTO

Giusy Ferreri, giacca sbottonata e reggiseno in vista