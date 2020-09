Mercedesz Henger, in costume è sempre più esplosiva – FOTO

Mercedesz Henger su Instagram regala un’altra istantanea del suo fisico super: lo scatto in costume evidenzia le sue forme strepitose

Una bellezza che sconvolge, ogni giorno di più. Anche se i rapporti con sua madre Eva Henger non sono più idilliaci da tempo, da lei ha sicuramente preso più di qualcosa in termini di fascino, avvenenza, sensualità. Mercedesz Henger è una delle bellezze più seguite su Instagram, anche non avendo ripercorso le orme materne quanto a carriera (Eva è stata una delle attrici del cinema a luci rosse più amate in Italia e nel mondo, negli anni ’90) sa come valorizzarsi e lasciare senza fiato i numerosissimi fan. Anche in questa estate, non sono mancati gli scatti davvero da urlo, a evidenziare il suo fisico da sballo. Frutto di tanto allenamento in palestra, ma non solo.

Mercedesz Henger in piscina, posa e curve sensualissime