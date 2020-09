Antonella Clerici, “È sempre mezzogiorno”: un ritorno raggiante – FOTO

Antonella Clerici ha postato una foto sui social network in cui annuncia il suo ritorno in televisione con un programma nuovo di zecca

La conduttrice televisiva 56enne finalmente ha annunciato la data del suo ritorno in televisione dopo vari ruoli minori. Era dai tempi della Prova del Cuoco che Antonella Clerici non aveva un ruolo primario in un programma televisivo. Lo show dell’ora di pranzo che vedeva cuochi cucinare e dare idee per la preparazione di vari piatti è stato cancellato per un calo di ascolti così come ha scritto lo stesso Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, che tempo fa dichiarò che il programma aveva subìto “un’evidente emorragia di ascolti”. Antonellina nazionale ha annunciato quindi la nuova data di inizio di ‘È sempre mezzogiorno’, la cui prima puntata era prevista per il 7 settembre ma purtroppo per un ritardo è slittato di tre settimane. Il programma comincerà lunedì 28 settembre andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30.

L’annuncio di Antonella Clerici del nuovo programma