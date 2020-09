Indagine alimentare. Banane contaminate da pesticidi. Quali le marche coinvolte

Indagine alimentare. Un controllo realizzato su diverse marche di banane ha fatto emergere una contaminazione da pesticidi. Attenzione

Poichè la buccia delle banane è molto spessa, si considera che il frutto contenuto all’interno possa essere sufficientemente protetto dall’uso di eventuali pesticidi o agenti chimici utilizzati in agricoltura.

Purtroppo lo spessore medio di circa 3mm non garantisce l’incontaminazione totale.

La rivista dei consumatori svizzeri K-Tipp ha vagliato diverse marche di banane per scoprire quante e quali di esse risultassero affette da sostanze non troppo benefiche per la nostra salute. I risultati sono stati impressionanti. Molto spesso i pesticidi vengono irrorati dall’alto attraverso somministrazione aerea, mettendo anche a grave rischio l’incolumità dei lavoratori del settore agricolo.

K-Tipp ha preso in esame le banane delle seguenti marche:

Chiquita

Coop elvetica Primagusto

Coop prix garantie

Banane bio di Coop

Fyffes Colombia di Volg

Rainforest Alliance Aldi

Max Havelaar di Coop

M-Check WWF Bananas di Migros

Tucán Colombia Rainforest Alliance di Lidl

Banane bio di Globus

Migros Demeter

Banane bio Fairtrade di Migros

Aldi Banane bio

Lidl Banane bio

Rainforest Alliance di Denner

M-Budget di Migros

Indagine alimentare. Banane contaminate: i risultati degli esami

Su 16 marchi presi in esame, 7 sono risultati contaminati da pesticidi. E’ giusto sottolineare che i livelli rilevati erano al di sotto dei valori massimi consentiti.

Con 0,2 milligrammi di tiabendazolo per chilo le peggiori banane sono quelle targate Coop elvetica Primagusto. Provenienza: Canarie. Il tiabendazolo è un antifungino.

Pesticidi anche nelle Tucán Colombia Rainforest Alliance (vendute da Lidl), nelle M-Check WWF Bananas, Rainforest Alliance. Provenienza: Sud America. Contaminate dal fungicida azoxystrobin, tossico per l’uomo e per l’ambiente.

La Rainforest Alliance però garantisce trattamenti post-raccolta del frutto.

Le “Max Havelaar” di Coop e “Fyffes Colombia” hanno presenza di miclobutanil, pesticida rischioso per gli embrioni. Il già citato l’azoxystrobin è rilevato in entrambe le marche.

Priz Garantie (Coop) contiene fenpropimorph, un fungicida.

Uno dei marchi più famosi, Chiquita, risulta pulito. Le coltivazioni biologiche di tutti i marchi sono risultati esenti da sostanze contaminanti.

