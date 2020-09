Francesco Guccini, in arrivo il secondo capitolo dell’album tributo

Il secondo album del progetto discografico “Note di viaggio – Capitolo 2: non vi succederà niente” omaggio a Francesco Guccini uscirà il prossimo 9 ottobre

Dopo il successo di “Venite avanti“, primo capitolo del progetto discografico “Note di viaggio”, dedicato a Francesco Guccini, gigante della musica italiana, arriverà in tutti gli store musicali e sulle piattaforme online “Note di viaggio – Capitolo 2: non vi succederà niente“. L’attesa finirà il 9 ottobre quando finalmente uscirà il secondo disco dopo un anno dal primo, che conteneva successi come Incontro, Scirocco, Canzone delle osterie di fuori porta, Auschwitz, L’avvelenata e altre. Gli artisti che avevano interpretato il primo disco sono, tra gli altri, Carmen Consoli, Luca Carboni, Manuel Agnelli, Ligabue, Elisa e Samuele Bersani sotto la direzione artistica e musicale di Mauro Pagani, che ha riarrangiato e prodotto i brani.

La seconda parte del disco tributo a Francesco Guccini